- Artistul de origine greaca, Steve Ant, și Liviu Teodorescu prelungesc vara cu o melodie perfecta pentru petreceri si playlist-uri – „Mi Loca”. Piesa reprezinta o premiera pentru Liviu Teodorescu, cantand pentru prima data in limba spaniola, alaturi de un intro in limba greaca de la Steve Ant. „Mi Loca”…

- Aveți in fața voastra o colaborare care va ramane in memoria hip-hop-ului romanesc și nu numai, datorita flow-urilor ireproșabile ale celor trei nume grele care troneaza pe piesa “Bands”: Drei, Killa Fonic și Rick Ross. Cu o atitudine gangsta și versuri pe masura, cei trei canta despre fascinația pentru…

- Dupa ce au șocat cu videoclipul “Ou, Ou” , Șatra B.E.N.Z. lanseaza un videoclip cu și de poveste pentru piesa ‘Prietena ta” alaturi de Alduts Sherdley. Artiștii și-au luat in serios rolurile de actori și au jucat o poveste de dragoste ca-n Los Angeles, presarata cu dame de companie, proxeneți, scandaluri…

- Carismatic și misterios, siropmov iși anunța urmatorul EP prin videoclipul piesei “In sangele tau”. Intr-un vibe general de indie-alternative, melodia povestește o dragoste punk dintre doi iubiți. “In sangele tau” a fost compusa de siropmov alaturi de Adrian Giurgescu și RISK, iar videoclipul a fost…

- Teatrul Improbabil este acum pe Spotify sub numele „Theatre on demand”. Teatrul sonor este acum la el acasa, in locul in care numai sunetul conteaza și unde oamenii pot da play unui spectacol oricand iși doresc. Cand toata lumea din metrou pare ca nu se oprește din vorbit pe langa tine, alegi un spectacol…

- Ioana Ignat și Marius Moga iși unesc forțele și pasiunea pentru muzica in prima lor colaborare – „In capul meu”. Aceasta piesa captivanta și emoționanta exploreaza complexitatea și profunzimea sentimentelor dintr-o relație, aducand in prim-plan gandurile și emoțiile care se perinda in mintea noastra…

- In așteptarea albumului de debut NMW, Yanni & Umberto au lansat piesa BOTTEGA & BURLON, un vibe de vara pe un afrobeat, un stil mai nou pentru țara noastra, dar potrivit perfect cu ei doi. BOTTEGA & BURLON a fost scrisa de catre NMW Yanni și NMW Umberto, producția a fost facuta de takk0ne, mix-masterul...…

- ENELI lanseaza prima ei piesa in limba romana, „Da-mi nopțile inapoi”, o reinterpretare a cunoscutului hit de la trupa A.S.IA. și aduce soundtrack-ul serilor de vara, perfecte pentru plimbari pe afara. „Da-mi nopțile inapoi” este una dintre cele mai cunoscute piese romanești din anii 2000, iar ENELI…