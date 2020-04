INNA back to EDM cu ”Not My Baby”

Stiri pe aceeasi tema

- INNA revine cu un super single energic care se numește “Not My Baby”, o piesa EDM, in stilul cu care artista a devenit cunoscuta publicului. “Not My Baby” a fost compusa de Junior Oliver Frid, Lara Andersson, Michelle Buzz, Alexandra Elena Apostoleanu (INNA) și Fridolin Walcher și produsa de Freedo,…

- Avem nume pentru SAGA FESTIVAL, acolo unde Virgin Radio Romania este partener oficial! ???? Puteți vedea pe contul nostru de Instagram lansarea, așa cum a fost ea vazuta prin story-uri. Line-up-ul complet pana acum, dupa valul arata așa: Timmy Trumpet, Zara Larsson, Vini Vici, Dash Berlin, Laidback…

- A venit și acel moment in care-i spunem HELLO unei noi decade, dar in egala masura putem concluziona ca THE TEENIES a fost, fara niciun dubiu, una dintre cele mai importante perioade in istoria muzicii dance. Ultimii ani au venit cu cea mai frumoasa poveste pentru ceea ce inseamna curentul electronic…

- Kobe Bryant ar fi murit in California duminica seara, dupa ce elicopterul in care ar fi fost s-a prabușit intr-o padure, scrie site-ul american TMZ.COM. Koby avea 41 de ani și se afla in elicopter impreuna cu alte 4 persoane. Momentan nu e cunoscuta cauza accidentului, dar știm sigur ca nu exista vreun…

- Chris Martin, frontmanul Coldplay, este foarte mandru ca Apple, fiica lui si a fostei sale sotii, Gwyneth Paltrow, are primul sau job la varsta de 15 ani, așa ca s-a gandit ca ar fi frumos sa viziteze magazinul unde aceasta este casiera. „Fiica mea lucreaza intr-un magazin de imbracaminte, este primul…

- Vesti noi despre nebunia de la Brits, din acest an: Harry Styles, Billie Eilish si Lewis Capaldi sunt asteptati sa urce pe scena, in calitate de artisti performeri. Pe 18 februarie, Brit Awards ia startul pe O2 Arena din Londra, iar sefii de la BRITs spera ca Billie Eilish sa dezvaluie acolo tema noului…

- Joaquin Phoenix a caștigat aseara premiul pentru cel mai bun actor intr-un film dramatic gratie rolului interpretat in pelicula „Joker” la Gala Critics Choise Awards. Gala este la a 25-a ediție și reunește opiniile celor mai importanți critici de film din lume. Pentru rolul din JOKER, Joaquin Phoenix…

- Filmul de razboi ”1917” și-a adjudecat un Glob de Aur pentru cel mai bun film dramatic la gala care s-a ținut aseara la Los Angeles. Dedicata Primului Razboi Mondial, pelicula i-a convins pe jurați ca merita statueta și i-a invins la aceasta categorie pe marii favoriti, ”The Irishman” a lui Martin Scorsese…