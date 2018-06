Inna, apariție de excepție pe coperta Unica iulie 2018 Unica iulie 2018 o are pe coperta pe cantareața Inna, fata de la malul marii care a cucerit milioane de fani și care reușește mereu sa se reinventeze și sa uimeasca. Descopera mai multe in paginile revistei, care apare la chioșcurile de presa pe 25 iunie 2018. Inna ar vrea ca oamenii sa știe despre ea ca este un om pasionat de… oameni! Ea povestește. In paginile noii ediție a revistei Unica, despre cariera ei, despre proiectele la care lucreaza, despre lucrurile, locurile și oamenii care-i place și care o emoționeaza. Totul asezonat cu niște imagini senzaționale, pe care le vei gasi exclusiv in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

