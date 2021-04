Stiri pe aceeasi tema

- Cu privire la inmormantarea ce a avut loc ieri pe raza municipiului Focșani, la care au participat aproximativ 150 de persoane, forțele de ordine au intervenit pentru prevenirea oricaror evenimente negative. Pana la acest moment, au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale, in cuantum de 11500…

- Promotor al culturii, literaturii și istoriei naționale, Ateneul Național din Iași iși indreapta atenția, anul acesta, catre scriitorul Garabet Ibraileanu, unul din marii noștri romani, critic și istoric literar, eseist, pedagog, redactor literar și romancier roman, cu ocazia implinirii a 85 de ani…

- Doamna Sandica – așa cum ii spuneau localnicii – soția fostului primar de Girov, Dumitru Sandu, a incetat din viața, in seara de 15 februarie, la un spital din Iași, unde a fost transferata dupa ce-a dezvoltat o forma grava a infecției cu noul tip de coronavirus. ”Am ințeles ca joi o s-o aduca, s-o…

- Elena Udrea a fost confirmata cu noul coronavirus chiar in ziua in care urma sa afle ce pedeapsa cer procurorii pentru ea și pentru Ioana Basescu, fiica cea mare a fostului președinte. Procesul finanțarii campaniei din 2009, in care sunt judecate, a ajuns la final. In decembrie, cand a fost audiata,…

- Instanța a dat termen pentru 26 ianuarie pentru judecarea dosarului finanțarii campaniei electorale din 2009, unde parte este Elena Udrea. Avocatul fostului ministru, Veronel Radulescu, a depus, vineri, la instanța dovada ca Udrea s-a imbolnavit de COVID-19, transmite Mediafax. Avocatul Elenei…

- Incepand cu luna noiembrie, 2020, Counsel Group Frankfurt, compania cu acționariat romano-german, specializata in furnizarea de servicii și soluții software anunța numirea lui Alexandru Sganca in funcția de Country Manager Romania. Alexandru Sganca are o experiența de peste 12 ani in domeniul software,…