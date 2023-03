Stiri pe aceeasi tema

- „A murit acasa. A murit cu demnitate. Acum cateva zile mi-a spus la telefon ca doar bunul Dumnezeu ma mai poate ajuta sa trec peste asta. Era resemnat si vorbea greu”, a spus Plosca pentru Antena Sport.„Drum lin, Rudi! Dumnezeu sa te odihneasca! Condoleante familiei!”, e mesajul postat pe Facebook si…

- Elena Udrea a primit in pușcarie vestea morții lui Rudel Obreja și a transmis un mesaj cu iz de blestem pentru toți cei responsabili de moartea fostului președinte al Federației Romane de Box. „A murit Rudel Obreja! Fara indoiala ca boala lui s-a declansat din cauza hartuirii, timp de 8 ani, in dosarul…

- Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Romane de Box, s-a stins din viața. Avea 57 de ani și aflase ca sufera de o boala cumplita la cateva luni dupa ce fusese condamnat in dosarul Gala Bute. Primele reacții dupa moartea lui Rudel Obreja Anunțul trecerii in neființa a fost facut ce Liga Profesionista…

- Fostul pugilist Lucian Bute a reacționat dupa ce Rudel Obreja a murit. Cei doi au avut o relație apropiata. ”Cu durere in suflet am aflat ca Rudel Obreja a trecut in neființa. Rudel a fost langa mine in boxul amator și cel profesionist! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Drum lin, Rudel Obreja! Sincere…

- Fostul președinte al Federației Romane de Box și-a petrecut ultima parte din viața intr-un calvar. Fostul pugilist a transmis un strigat de ajutor ca vrea sa traiasca, asta necesitand sa fie eliberat din inchisoare pentru a se trata de cancer. Rudel Obreja a trecut printr-un adevarat calvar in ultimii…

- Rudel Obreja, fostul sef al Federatiei Romane de Box, a murit. Acesta suferea de cancer si fusese eliberat din inchisoare pentru a se trata. A incetat din viața Rudel Obreja! Fostul pugilist a murit la varsta de 57 de ani. „Cu adanca durere in suflet anunțam trecerea in neființa a fostului om de box…

- „Cu adanca durere in suflet, anunțam trecerea in neființa a fostului om de box Rudel Obreja. Drum lin printre stele, drag prieten! Bunul Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, a transmis pe Facebook vicereședintele Ligii Profesioniste de Box din Romania, Plosca Viorel. "Fostul campion dinamovist Rudel…

- Rudel Obreja a murit. Fostul pugilist avea 57 de ani și fusese eliberat din inchisoare pentru a se trata de cancer. „Cu adanca durere in suflet anunțam trecerea in neființa a fostului om de box Rudel Obreja. Drum lin printre stele, drag prieten! Bunul Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, a anunțat Liga…