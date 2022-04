Înmormântare la Uricani: ieşean ucis fără vină într-un cumplit accident rutier Unul dintre cei doi ieseni care au murit in accidentul groaznic de la Bacau a fost inmormantat ieri, la Uricani. Barbatul se afla ca pasager intr-un autoturism condus de catre un alt iesean, in varsta de 40 de ani. Masina celor doi a fost lovita violent de catre o alta condusa cu viteza, in localitatea Racaciuni. Ieseanul din Uricani fost condus pe ultimul drum la ora 12. In urma, acesta a lasat o fiica si un fiu. "Nu am cuvinte sa descriu durerea pe care o am in suflet, tata. Poate nu am fost baiatul care sa fie exact pe placul tau, mi-am dat silinta de multe ori sa o fac, dar mereu ai fost… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre mortii din accidentul de la Racaciuni de acum patru zile a fost inmormantat, astazi, la Uricani. Fiica sa a postat un mesaj emotionant cu aceasta ocazie: "O zi cu tata as mai vrea/ Si nu se poate, greu pot crede/ Caci nu-l mai am alaturi/Din ceruri el ma vede/app/ Dumnezeu sa te ierte !…

- Un barbat de 78 de ani, care conducea cu peste 200 km/h, a provocat un accident cu trei morti pe "Drumul Mortii", intre localitatile Racaciuni si Cleja din Bacau. Tragedia s-a produs pe DN 2, cunoscut si ca "Drumul Mortii", intre localitatile Racaiuni si Cleja din judetul Bacau, acolo unde barbatul…

- Accidentul rutier care a avut loc miercuri pe E 85, soldat cu trei morti si trei raniti, a fost produs de un sofer in varsta de 78 de ani, din comuna bacauana Racaciuni. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul principal Catalina Paduraru, a declarat ca acesta se deplasa in directia Bacau spre…

- Doi politisti din Iasi au demonstrat ca isi merita uniformele, sarind in ajutorul unei femei careia i se facuse rau. Ea se afla in masina cu sotul si cu fetita pe care o duceau la gradinita. Barbatul a fost cel care a oprit si a cerut ajutor, iar politistii au intervenit prompt. "Ieri dimineata, la…

- In județul Iași s-a produs marți dimineața un accident teribil, soldat cu șapte morți. S-au ciocnit trei autovehicule, unul dintre ele fiind o ambulanța. Evenimentul s-a produs in zona satului Sarca din comuna Balțați. Un autocamion a pierdut direcția intr-o curba și a lovit o ambulanța și un autoturism.…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineața in județul Prahova, pe DN 1, in urma caruia cinci persoane au nevoie de ingrijire medicala. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane , la intersecția DN 1 cu DJ 101R, in zona localitații Campina, județul Prahova,…

- „Din primele cercetari a reiesit ca, in timp ce un tanar, de 29 de ani, din Savinesti, conducea un autoturism pe DN 12C, in localitatea Bicazul Ardelean, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune cu o semiremorca ce se afla parcata in afara partii carosabile. In urma…

- „Din primele cercetari a reiesit ca, in timp ce un tanar, de 29 de ani, din Savinesti, conducea un autoturism pe DN 12C, in localitatea Bicazul Ardelean, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune cu o semiremorca ce se afla parcata in afara partii carosabile. In urma…