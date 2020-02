Stiri pe aceeasi tema

- O inmormantare in masa a avut loc in statul american Indiana, fiind ingropate ramașițele a 2.400 de fetuși descoperiți la finalul anului trecut in garajul unui doctor care facea avorturi, informeaza CNN, citat de digi24.ro.

- La limita l-a depașit Bernie Sanders pe Pete Buttigieg in al doilea stat american in lupta pentru Casa Alba ! Bernie Sanders a castigat scrutinul prezidential preliminar din statul New Hampshire, depasindu-l astfel la limita pe rivalul moderat Pete Buttigieg si marcand, in consecința, prima victorie…

- O femeie a fost arestata pentru neglijența, dupa ce copilul ei de 5 ani a fost gasit într-o mașina de spalat pornita, relateaza The Independent. Poliția a fost chemata dupa ce copilul a ajuns la un spital din Elwood, statul american Indiana, cu vânatai și zgârieturi,…

- Este ancheta penala la Buzau, dupa ce tanarul periculos internat in Spitalul de Neuropsihiatrie și pentru masuri de siguranța Sapoca, a reușit sa evadeze și a fost gasit mort. Anchetatorii vor sa stabileasca daca sunt „vulnerabilitați” in spital, dupa noul incident petrecut aici in doar cateva luni.Surse…

- Apele din jurul insulei au fost contaminate de eruptia masiva, ceea ce a facut ca vizibilitatea sa fie redusa. "Scafandrii au raportat ca au vazut pesti morti ajunsi la mal, dar si plutind pe apa. De fiecare data cand ies la suprafata, scafandrii sunt decontaminati cu apa proaspata", a precizat politia…

- Trei minori au fost raniti vineri seara intr-un atac cu cutit pe o strada comerciala din Haga, foarte aglomerata cu ocazia Black Friday, a anuntat politia olandeza, scrie AFP. Potrivit presei olandeze, victimele au fost tintite cu precizie si pista terorista a fost indepartata, dar politia a refuzat…

- Un roman din Verona a ajuns in atenția autoritaților, fiind suspectat de trafic de cocaina. Acesta a fost arestat imediat.Poliția din Verona a anunțat ca a arestat un barbat, un roman de 31 de ani, ale carui inițiale sunt C. O., sub acuzația de deținere de droguri pentr trafic. Conform rapotului poliției,…