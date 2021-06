Iniţiativă legislativă pentru ca 24 iunie să devină oficial Ziua Naţională a Iei Membrii Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO au depus joi o initiativa legislativa pentru ca 24 iunie sa devina oficial „Ziua Nationala a Iei”. Demersul este sustinut de senatori si deputati de la toate partidele parlamentare si minoritatile nationale, „o dovada ca singura politica a Comisiei permanente pentru relatia cu UNESCO este cea de salvgardare a patrimoniului national”, se arata intr-un comunicat remis News.ro. Incepand cu anul 2013, la initiativa Asociatiei La blouse roumaine, ziua de 24 iunie, sarbatoarea Nasterii Sfantului Ioan Botezatorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

