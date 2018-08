Inițiativa Fără Penali, semnături. Herjeu: S-au lăsat păcăliți Radu Herjeu susține ca Inițiativa "Fara Penali in Funcții Publice" a reușit sa manipuleze un milion de oameni care și-au oferit samnatura. Mai mult, susține ca este cea mai ampla "operațiune de PR din istoria politicii romanești". "Nimeni n-a fost in stare sa prezinte o lista cu hoții/corupții condamnați definitiv" "Cea mai ampla operațiune de PR din istoria politicii romanești și-a incheiat apoteotic prima faza: un milion de cetațeni au fost convinși sa semneze o inițiativa care i-ar scapa de 3 (trei) oameni din Parlament, din care doar unul condamnat pentru corupție!

