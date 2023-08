Stiri pe aceeasi tema

- Inimioara, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 7, s-a casatorit cu iubitul ei. Tanara a stralucit in ziua cea mare și pare ca și-a gasit liniștea alaturi de Cristian, cel care i-a devenit soț.

- Ziua de astazi este una speciala pentru Sabrina, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 7. Soția lui Dima ii sarbatorește pe cei mai importanți oameni din viața ei, așa ca, a marcat acest moment printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

- Alina și Valentin, foștii concurenți de la Mireasa, traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor. Dupa ce au anunțat, in urma cu cateva luni ca vor deveni parinți, cei doi s-au casatorit recent, iar de curand, fosta concurenta a postat prima imagine cu burtica de gravida.

- Roberto a intrat in casa Mireasa, in sezonul 7, cu gandul ca iși va gasi o iubita, dar la final, fostul concurent a plecat din competiție singur. De curand, tanarul a postat o imagine alaturi de o femeie, iar ipostazele in care s-au afișat au ridicat mai multe semne de intrebare.

- Catalina a avut incredere și s-a lasat pe mainile lui Vlad, care este hairstylist. Fosta concurenta a marturisit ca nu știa ce o aștepta, dar se pare ca este incantata de rezultat, dupa cum a povestit chiar ea pe Instagram.

- Hatice și Mihai, concurenții din sezonul 7 Mireasa, au fost surprinși in ipostaze tandre pe rețelele sociale. Cei doi nu au mai ținut cont de nimic și s-au sarutat pasional in fața susținatorilor de pe Instagram.

- Este o zi speciala pentru Giovana și Sese, caștigatorii sezonului 5 de la Mireasa. Fosta concurenta și-a sarbatorit ziua de naștere, caci a implinit 23 de ani, alaturi de familie. Cei doi au publicat o imagine induioșatoare alaturi de fiica lor, Hurrem Selina.

- Hatice și Mihai au implinit 5 luni de cand au anunțat ca formeaza un cuplu. Cei doi concurenți sunt mai fericiți ca niciodata și nu au ezitat sa impartașeasca acest moment cu fanii, care i-au susținut pe durata intregii competiții.