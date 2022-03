Îngropați în tranșee Priviți poza asta și, nu știu, faceți semnul crucii! Chiar daca nu sunteți creștini practicanți și cu atat mai puțin habotnici ori talibani! In cosciugele alea se afla oamenii ucisi de ruși in bombardamentele din orasul Cernihiv din Ucraina. Pana zilele trecute, erau ca noi toți: cu visuri, cu așteptari, cu planuri. Și, dupa cum se vede, acum sunt ingropati in transee, unul langa altul, intr-o padure de la marginea orasului. De altfel, sefa Centrului pentru Libertati Civile din Ucraina, Oleksandra Matviichuk, a facut un anunț in acest sens pe Twitter. Anunțul este insoțit de poza la care v-am… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist strain a ajuns, azi noapte, la un spital din orasul Kirovohrad, dupa ce a fost atacat de soldați ruși . Anuntul a fost facut de Oleksandra Matviichuk, sefa Centrului pentru Libertati Civile din Ucraina, printr-o postare pe Twitter. Potrivit acesteia, jurnalistul elvetian Guillaume Briquet…

- Dupa ce Kremlinul a avertizat ca orice tara care isi pune la dispozitia Ucrainei aerodromurile pentru atacuri asupra Rusiei poate fi considerata ca a intrat in conflict, Guvernul polonez aduce clarificari cu privire la poziția Poloniei fața de situația din Ucraina. Concret, dezminte informatiile aparute…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunta ca a vorbit cu Elon Mask, iar Ucraina va primi un alt lot de sisteme Starlink saptamana viitoare, anunța News.ro. Anuntul a fost facut pe Twitter de catre presedintele din Ucraina. ”Am vorbit cu Elon Musk. Ii sunt recunoscator pentru ca a sprijinit…

- Cameramanul TV Yevhenii Sakun este primul jurnalist mort in conflictul declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Barbatul se numara printre cele cinci persoane care au decesat marți, in momentul in care o racheta a lovit turnul de televiziune din Capitala. Anunțul morții sale a fost facut de Olga Tokariuk,…

- Iryna Tsvila, scriitoare și veterana a razboiului din Donbas, inrolata in cadrul Brigazii de reactie rapida a Garzii Nationale Ucrainene, și-a pierdut viața in prima zi a invaziei Rusiei, in atacurile lansate asupra capitalei Ucrainei, orașul Kiev, a scris pe Facebook fostul președinte al Dumei, Oleg…

- UPDATE 18:30 – O parte dintre cele aproximativ 200 de rachete lansate de armata rusa in timpul invaziei din Ucraina „au afectat zonele rezidențiale civile”, potrivit un inalto ficial american citat de CNN. Rachetele lansate de ruși au fost atat balistice cat și de croaziera, a spus oficialul. Acesta…

- Angajamentul SUA de a intari prezenta americana in Romania este o dovada reala a unui parteneriat strategic puternic, a transmis, joi, premierul Nicolae Ciuca dupa anuntul presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, in acest sens. “Angajamentul SUA de a intari prezenta americana in Romania este o dovada…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta anuntul omologului american, Joe Biden, privind cresterea prezentei militare americane in Romania, pe flancul de est al NATO. “Salut anuntul explicit al presedintelui Joe Biden privind cresterea prezentei militare a SUA in Romania, pe Flancul Estic, daca situatia de…