Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu și efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care un barbat a fost agresat in locul numit „Craia”, pe raza comunei bistrițene Rebra. Conform primelor verificari, barbatul in varsta de 40 de ani, din Runcu Salvei, este ingrijitor la o stana constituita in zona respectiva și ar fi fost agresat de catre un tanar de 26 de ani, din Cristeștii Ciceu. In urma loviturilor, barbatul de 40 de ani a fost ranit și transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. ”Cercetarile continua sub aspectul…