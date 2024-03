Stiri pe aceeasi tema

- Florin Dumitrescu, fostul component al indragitei emisiuni „Chefi la Cuțite”, ne ademenește cu o rețeta delicioasa de prajitura cu malai. Preparatul, cel mai probabil, te duce cu gandul la copilarie, dar reinterpretarea este facuta intr-un stil inconfundabil a la Chef Dumitrescu. Un desert ușor de facut,…

- Șaorma, unul dintre cele mai populare preparate fast-food-uri din Romania, poate fi reinventata intr-o varianta care promite sa nu adauge kilograme in plus, spre deliciul și relaxarea iubitorilor de mancare rapida. Afla secretul unei shaorme care nu ingrașa in textul de mai jos! Cum poți manca o șaorma…

- Tusea poate crea numeroase probleme tuturor persoanelor. In sezonul rece, simptomele sunt tot mai evidente, dar poți scapa de ele intr-un mod natural. Un condiment folosit des in bucatarie are multe proprietați benefice pentru sanatate.

- Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a oferit cateva sfaturi naturiste care ne pot imbunatați semnificativ calitatea vieții. Exista un ingredient extrem de benefic pentru organism. Cat de sanatoase sunt, de fapt, frunzele de dafin? Ingredientul benefic pentru organism, recomandat de Lidia Fecioru Lidia…

- Dupa ce prajești ceapa sau chiar cand, pur și simplu, o toci, mirosul ei se raspandește in toata bucataria. Este foarte greu de eliminat și poate persista chiar și o zi intreaga, deși deschidem geamul și aerisim. Afla ca exista un ingredient-minune, care costa doar trei lei, dar te scapa imediat de…

- Supa de pui este una dintre cele mai consumate preparate din țara și este prezenta in mod frecvent pe mesele romanilor. Galuștele ii confera un gust delicios, iar pentru a le prepara perfect, ai nevoie de un ingredient special.

- Multe adolescente, dar și din ce in ce mai multe fetei adulte se confrunta cu coșurile. Pentru multe femei, acneea nu e doar o chestiune de estetica, ci și un adavarat chin financiar, caci tratamentele cosmetice și cremele care promit sa vindece acneea nu sunt deloc ieftine.„Multi dintre noi au furunculoza.…