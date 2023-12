Ingredientul secret al ardelenilor pentru toba de casă. Rețeta cu care nu dai greș Toba se numara printre preparatele care nu lipsesc in niciun an de pe masa romanilor in perioada sarbatorilor de iarna. Acest preparat este un adevarat deliciu culinar. Insa, știm ca pe internet exista o mulțime de rețete care difera de la o regiune la alta, insa rezultatul final este la fel de delicios. Iata care este ingredientul secret pe care il pun ardelenii in toba de casa! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rețeta clasica de ciorba de burta:Ingrediente:500 g de burta pregatita (curațata și fiarta)1 ceapa mare, tocata marunt2 morcovi, taiați in cuburi2 cartofi, taiați in cuburi1 ardei gras, tocat marunt2 linguri de ulei de floarea-soarelui2 litri de apa2 oua200 ml de smantanaSuc de la o lamaieSare și piper…

- Nu doar sarmalele cu carne sunt delicioase, ci și cele de post. Preparatul va fi unul deosebit de gustos și aromat, daca sunt respectați pașii gatirii. Cele mai bune sarmale de post sunt cele cu ciuperci.

- Cartofii in sos carbonara sunt unul dintre cele mai delicioase preparate pentru iubitorii acestei legume. Chiar daca se pot gati intr-o mulțime de moduri, combinația de arome din aceasta rețeta te va cuceri. Iata care este ingredentul secret pe care trebuie sa il adaugi neaparat in acest preparat.

- Ne apropiem de weekend, iar in cazul in care ai doua zile libere, te poți ocupa de prepararea unui desert cu adevarat delicios. Pe cei ce vor veni la tine in vizita ii vei impresiona categoric. Nu ai nevoie de foarte multe ingrediente pentru a prepara aceasta rețeta de prajitura de casa cu crema de…

- Toate gospodinele trebuie afle ingredientul secret care se pune in borcanele cu gogoșari murați! Doar asa se vor pastra crocanți pana-n martie 2024, cel putin! Ingredientul secret care se pune in borcanele cu gogoșari murați Toamna a venit, iar in aceasta perioada gospodinele se intrec in retete care…

- Cu siguranța ai mancat și tu macar o data banana bread și ai ramas placut surprins de gustul delicios pe care aceasta il are. Ei bine, pentru aceasta rețeta iți vom prezenta ce ingredient secret sa folosești pentru a avea un gust extraordinar. Iata ce trebuie sa pui in compoziție pentru a te bucura…

- Astazi va dezvaluim ingredientul secret care se pune in aluat pentru a va bucura de niște gogoși pufoase și foarte gustoase! Veți primi cu totul rețeta, așa ca trebuie sa o salvați, deoarece o veți face de foarte multe ori. Ingredientul secret care se pune in aluatul de gogoși Romanii adora gogoșile.…

- Cum prepara Florin Dumitrescu rețeta de ciorba cu cartofi și afumatura Ingredientul secret pe care il folosește juratul de la „Chefi la cuțite” in preparat In urma cu cateva minute, chef Florin Dumitrescu a decis ca este perioada perfecta din an pentru a lasa urmaritorilor lui o rețeta, pe pagina sa…