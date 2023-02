Stiri pe aceeasi tema

- Multe persoane nu știu ce sa mai manance atunci cand țin post și nu se gandesc ca pot prepara aceleași rețete cu mici schimbari. Numai cele mai pricepute gospodine știu cu ce ingredient se inlocuiește untul sau laptele din piure. Preparatul va fi la fel de delicios și pufos. Tot ce trebuie sa știi.

- Nelipsit de pe masa romanilor de sarbatori este cozonacul. Chef Catalin Scarlatescu vine in ajutorul gospodinelor și impartașește rețeta sa celebra de cozonac, alaturi de mici secrete pe care la folosește pentru a avea cel mai bun preparat de pus pe masa de sarbatori. Un rol important in obținerea cozonacului…

- Vinul fiert este una dintre cele mai consumate bauturi in sezonul rece. Cu precadere in perioada in care sarbatorile de iarna bat la ușa. O cana de vin fiert poate sa iți faca seara cu adevarat mai placuta. Sunt, insa, unele detalii de care trebuie sa ții cont, daca vrei sa prepari așa ceva in […] The…

- Majoritatea gospodinelor aleg sa prepare garnituri rapide, simple și ușoare pentru vedeta din farfurie. Mulți romani consuma cartofi, așa ca prefera sa gateasca un piure langa o bucata de carne sau un sos roșu. Cu toate astea, puține gospodine știu cum sa il prepare ca la carte și sa il faca gustos…

- Pe data de 15 noiembrie a inceput postul Craciunului așadar, gospodinele care aleg sa posteasca, sunt atente ca in perioada de 40 de zile sa pregateasca mancaruri care sa nu conțina produse de origine animala. Insa, daca vi s-a facut pofta de maioneza, dar țineți cu post, ei bine, noi va spunem care…

- Ingredientul toamnei care da o savoare aparte chiftelelor. Cel mai probabil, nu l-ai luat in calcul pana acum. Gospodinele cu experiența in bucatarie știu ca preparatul schimba total gustul mancarii. Ofera o aroma spectaculoasa bilelor din carne lasate la prajit. Il poți adauga atat in compoziția chiftelelor,…

- Chiar daca am intrat deja in perioada Postului Craciunului, nu inseamna ca trebuie sa renunțam la toate felurile de mancare pe care obișnuiam sa le consumam inainte. Poți gati aceleași preparate, doar inlocuind produsele de origine animala cu unele vegetale. Vezi care este ingredientul care trebuie…

- Trucul pentru a da o savoare senzationala piureului de cartofi. Tuberculul de cartof este unul dintre cele mai nutritive și ușor de gatit produse din bucatarie. Cu ajutorul metodelor potrivite de preparare, piureul de cartofi poate fi transformat intr-un fel de mancare foarte aromat. Vezi ce ingredient…