Ingrăşămintele scumpe amenință securitatea alimentară globală. Problema ține, acum, nu legat de preț, ci de disponibilitate Livrarile limitate si preturile crescute la ingrasaminte i-au facut pe fermieri sa reduca volumele folosite, ceea ce pune in pericol o serie de culturi agricole importante din intreaga lume, crescand astfel riscurile la adresa securitatii alimentare mondiale, dar si temerile privind inflatia, transmite Reuters. Acum nu se mai pune problema de preț, ci de disponibilitate, atrag atenția specialiștii. In acest an, preturile la ingrasaminte au explodat, pe fondul cererii crescute si a ofertei limitate, in conditiile in care preturile record la gaze naturale si carbune au dus la inchiderea unor fabrici… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre avertismentul dat de OMS in legatura cu pericolul tulpinii super-mutante OMICRON din Africa de Sud, Adrian Marinescu a declarat, in exclusivitate, la Realitatea PLUS, ca „a reacționat prompt. Nu aș spune ca Europa e pusa pe jar, dar toata lumea este ingrijorata. Probabil ca OMICRON ne…

- Intrebat despre avertismentul dat de OMS in legatura cu pericolul tulpinii super-mutante OMICRON din Africa de Sud, Adrian Marinescu a declarat, in exclusivitate, la Realitatea PLUS, ca „a reacționat prompt. Nu aș spune ca Europa e pusa pe jar, dar toata lumea este ingrijorata. Probabil ca OMICRON ne…

- Preturile la energie in Europa au doborat record dupa record inca inainte de venirea iernii si aceasta criza se va agrava pe masura ce temperaturile vor incepe sa scada, transmite Bloomberg. Luna trecuta cresterea preturilor la electricitate a fortat unele companii britanice sa isi reduca productia…

- Luna trecuta cresterea preturilor la electricitate a fortat unele companii britanice sa isi reduca productia si sa solicite ajutorul statului, un exemplu la ceea ce ar putea sa se intample in intreaga Europa tocmai in momentul in care apare o noua varianta de coronavirus. Pentru guvernele din regiune…

- Kremlinul a dat vineri asigurari ca livrarile de gaz rusesc catre Europa nu vor fi suspendate, in pofida amenintarilor Republicii Belarus de a inchide vanele unui important gazoduct ce tranziteaza teritoriul sau, in cazul unor noi sanctiuni europene, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Rusia "este…

- Preturile gazelor din Europa au crescut din nou dupa ce Rusia nu a dat semne ca va mari livrarile, in ciuda promisiunilor presedintelui Vladimir Putin ca ziua de luni va fi termenul limita la care Gazprom va...

- Potrivit operatorului de retea Gascade, livrarile de gaze naturale rusesti catre Germania la punctul de intrare Mallnow au scazut la zero sambata. In schimb, conducta Yamal-Europe a trimis gaze in est, din Germania spre Polonia, iar acele fluxuri au crescut suplimentar luni.Livrarile prin gazoductul…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, intr-o conferința de presa la București, ca prețurile tot mai mari la energie sunt generate de creșterea cererii pentru gaze, in special din Asia, iar soluțiile pe termen scurt se gasesc in Norgevia și Rusia. „Suntem in proces…