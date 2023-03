Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justiției a avizat favorabil joi proiectul de HG privind inghețarea prețurilor RCA, dar cu multe observații privind riscuri majore de nelegalitate, avertizand ca se impune avizul MAE deoarece exista riscul declanșarii procedurii de infringement. Surse guvernamentale au declarat pentru HotNews.ro…

- Parlamentul Suediei a aprobat miercuri in mod oficial un proiect de lege care permite țarii sa adere la NATO, atunci cand cererea sa va fi ratificata de toți cei 30 de membri ai alianței, proces care ramane in așteptarea aprobarilor finale, relateaza Hotnews.

- Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a lui Lavrov, a lasat sa se ințeleaga ca in interiorul Kremlinului exista neințelegeri, afirmand ca nici macar oficialii de la Moscova nu se pot pune de acord cum sa prezinte razboiul Rusiei din Ucraina, relateaza Business Insider și Hotnews . „Exista o batalie…

- Intrebat pe tema modificarii pensiilor speciale și a semnalelor primite de la organismele europene in acest sens, ministrul Muncii a comentat:.„Proiectul de lege a fost inițial aprobat in Guvern și depus in Parlament pe baza unui raport preliminar al Bancii Mondiale, sunt lucruri care trebuie rezolvate,…

- Ministerul Justiției ar putea avea o ministra la conducere, in cadrul viitorului Guvern, membrii caruia urmeaza sa fie inaintați de Dorin Recean. Este vorba despre actuala secretara de stat de la același minister Veronica Mihailov.

- Firmele din cadrul Transilvania Smart City, deținut de Elena Udrea, personaj cu mare influența pe langa primarul Emil Boc, au fost ”calcate” de DNA Cluj. Saptamana trecuta la sediul Transilvania Smart City (Realtopharma SA si alte entitați juridice) mai mulți angajați au fost audiați de DNA Cluj.Se…

- Cand a luat masura plafonarii preturilor la alimente de baza, guvernul Viktor Orban a subliniat ca masura nu are sens daca va duce la o penurie de produse. Acum, cabinetul de la Budapesta da vina pe sanctiunile impuse Rusiei pentru lipsa produselor de baza.„Ungurii considera ca forintul depreciat, preturile…

- „Exista avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Iar la elaborarea acestui proiect au fost prezenți toți din toate sistemele, nu numai miniștrii, ci și specialiștii și mai ales ne-am asigurat ca asiguram independenta, in principal in sistemul juridic, in sistemul de justitie, dar si a tuturor celorlalte…