Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a spus, marți, ca nu este de acord cu memorandumul intocmit de fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, prin care Romania participa la majorarea de capital a Bancii Internaționale de Investiții cu suma de 14,3 milioane de euro. Acesta spune ca investigația Corpului de control…

- Scandal uriaș la alegerile de la PNL Timișoara intre susținatorii celor doi candidați la șefia organizației: Raul Ambruș și Cosmin Tabara. Lucrurile au degenerat intr-o asemenea maniera incat a fost chemata chiar și poliția. The post Foto! Alegeri cu poliție și bodyguarzi la PNL Timișoara appeared first…

- Imagini revoltatoare intr-un liceu din Timisoara. O fata de 15 ani a fost chinuita de doua colege, in timp ce doi baieti filmau scena si se amuzau. Cu atat mai scandaloasa e situatia cu cat victima sufera de deficit de atentie si nu se putea apara. In imagini se vede cum adolescenta este tinuta cu forta…

- Cluburile, barurile și discotecile se redeschid de la 1 iunie pentru cei vaccinați, cu o capacitate de 50%.Tot din 1 iunie vor putea fi organizate evenimente mari, in spațiu deschis, cu pana la 1.000 de persoane care fac dovada vaccinarii, a unui test PCR negativ sau ca au trecut prin boala. Se pot…

- Guvernul a stabilit noile masuri de relaxare care vor intra in vigoare de la 1 iunie. Incepand de luna viitoare, se reiau petrecerile private, competițiile sportive se pot desfașura cu spectatori și in spații inchise. Se redeschid cluburile și discotecile, cu program limitat, ca și locurile de joaca…

- Maria-Elena Szilagyi, o adolescenta in varsta de 15 ani, a fost data disparuta de familie. Joi, in jurul orei 14:30, ea a plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Parinții au anunțat vineri dispariția la poliție. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale…

- Ion Fugaru, presedinte la PDL Carbunesti, a avut o noua incercare de a-i arata primului ministru Emil Boc, prezent in Gorj, toate nelegiuirile comise de prefectul judetului Liviu Andrei si seful Inspectoratului Judetean de Politie, Salvador Caragea...