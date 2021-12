Îngerii Revoluției: 37 de copii au fost uciși în decembrie 1989 37 de acopii au fost omorați, nevinovați, in timpul Revoluției din 1989. Cel mai mic avea luna și se numea Catalin Andronic. Un glonț razleț a intrat pe geamul apartamentului și l-a nimerit in cap. Pana sa moara, a agonizat o ora sub ochii disperați ai parinților. Aceștia sunt 37 de copii morți la Revoluție, care astazi ar fi trebuit sa fie adulți in toata regula. Ei sunt cei 37 de ingeri, care au murit la Revoluția din decembrie 1989. Catalin ANDRONIC, Bucuresti, o luna. Cristina LUNGU, Timisoara, 2 ani. Catalina ANGHEL, 3 ani ucisa in Bucuresti, impreuna cu mama ei Alin Paul CHIRCA, Sibiu, 3… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

