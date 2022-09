Stiri pe aceeasi tema

- ”Din pacate, unele entitati din cadrul UE (…) incearca in continuare sa puna obstacole in calea investitiilor nucleare”, a declarat ministrul de Externe Peter Szijjarto, in cadrul conferintei generale anuale a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la Viena. Potrivit lui Szijjarto, acestea…

- Mihai Tudose a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, cum vede ideea de solidaritate europeana. “Uitati-o! In momente de criza, scapa cine poate. (…) V-am dat exemplu cu mascutele, cu vaccinurile. Intai eu cu tara mea. Niciuna nu a zis am nevoie de zece pastile pentru zece…

- "Cred ca trebuie sa ințelegem din ce in ce mai mult și mai bine ca ne aflam intr-o situație de forța, care nu depinde de noi, dar care ne afecteaza. Razboiul lui Putin produce efecte multiple. Rusia așteapta iarna pentru a juca cea mai mare carte pe care o are, și anume Gazprom. Daca in aprilie aveam…

- Anul trecut, doar 2% dintre studentii romani au si lucrat, potrivit datelor Eurostat, care arata ca Romania a avut cea mai scazuta pondere a studentilor care au ales si sa munceasca. In randul statelor membre ale Uniunii Europene, cea mai ridicata pondere a studentilor si stagiarilor cu varste cuprinse…

- Sistemul bancar din Romania a "marcat" un profit record de 4,8 miliarde de lei in primul semestru din 2022, in crestere cu circa 15- fata de primele sase luni din 2021, reiese din calculele CursdeGuvernare pe baza datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Performanta e una europeana, in conditiile…

- Romania ocupa locul 16 in topul salariilor ajustate la nivelul de trai pentru poziția de programator junior, surclasand veniturile din țari ca Irlanda, Cehia, Grecia, Polonia, Ungaria, Croația, Bulgaria, Cipru, Estonia și altele, arata un studiu realizat de școala de programatori Codecool. Fii…

- Pe masura ce razboiul din Ucraina – acum la a cincea luna – devine o batalie macinata de uzura, o noua realiniere geostrategica de-a lungul Flancului de Est al NATO este la vedere. A parut o linie de falie, care se intinde de la nord la sud, din Scandinavia si Marea Baltica, mergand in jos prin Polonia…