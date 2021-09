Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona nu trece prin cele mai bune momente, mai ales dupa pierderea lui Lionel Messi și reducerile salariale importante din partea mai multor jucatori. Gerard Pique a vorbit despre principalul vinovat pentru situația prin care trece clubul spaniol. ”Cu toții suntem vinovați și putem…

- Clubul spaniol de fotbal FC Barcelona i-a facut o noua oferta lui Lionel Messi, in incercarea de a evita plecarea startului argentinian de pe Camp Nou, anunta presa catalana. Potrivit postului de televiziune Beteve, CEO-ul clubului “blaugrana”, Ferran Reverter, l-a contactat in cursul noptii de luni…

- ​Mijlocasul Sergio Busquets va fi noul capitan al echipei FC Barcelona în urma plecarii lui Lionel Messi, a anuntat luni staff-ul tehnic al catalanilor, scrie L'Equipe.Conform sursei, Busquets va purta în sezonul viitor banderola de capitan, iar în cazul unei eventuale…

- „Messi trebuie sa joace gratis la Barcelona! Daca iubește clubul, gata, frate, un an poate juca de placere. A caștigat 250 de milioane de euro la Barcelona, nu are ce face cu banii”, sunt citate, nu doar in Romania, ci in toata lumea, de cand Leo Messi s-a desparțit in lacrimi de Barca. ...

- De-acum este limpede: Lionel Messi nu va mai continua la FC Barcelona, anunțul fiind facut de președintele catalanilor, Joan Laporta. Conform jurnaliștilor francezi, este doar o chestiune de timp pâna când PSG va anunța transferul starului argentinian. Pâna acolo, Lionel și-a luat…

- Clubul de fotbal FC Barcelona vrea sa anunte in cursul zilei de joi semnarea noului contract cu starul argentinian Lionel Messi, dupa ce vor fi puse la punct si ultimele detalii, informeaza presa catalana. Potrivit ziarului El Mundo Deportivo, presedintele gruparii de pe Camp Nou, Joan…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi, al carui contract cu FC Barcelona a expirat pe 30 iunie, a ajuns la un acord cu gruparea de pe Camp Nou pentru a semna o intelegere valabila cinci ani, a anuntat miercuri presa internationala. Barcelona spera sa confirme in aceasta saptamana semnarea noului contract…

- Starul Lionel Messi, care va implini joi 34 de ani, nu a ajuns inca la un acord cu FC Barcelona in privinta viitorului sau pe Camp Nou, in conditiile in care actualul contract al fotbalistului argentinian expira peste o saptamana, scrie presa spaniola. Messi se afla in prezent in Brazilia,…