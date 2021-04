Stiri pe aceeasi tema

- Alb-violetii strang randurile dupa o perioada nefasta in privinta rezultatelor. Maine, Politehnica vrea sa obtina prima victorie in playoff in compania celor de FK Csikszereda, grupare cu care se afla la egalitate de puncte. „E un joc important pentru noi, practic ar cam fi ultima sansa sa ne mai putem…

- ASU Poli și Rapid se intalnesc azi, de la ora 16:30, in runda a 3-a a play-off-ului din Liga 2. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Programul tuturor meciurilor din B ASU Poli - Rapid » LIVE de la 16:30 Live+Statistici…

- FC U Craiova a invins-o pe Csikszereda, scor 2-1, in runda cu numarul 3 a play-off-ului din Liga 2. Eugen Trica, 44 de ani, antrenorul oltenilor, a vorbit la finalul meciului și despre derby-ul cu Rapid de runda viitoare. Grație succesului de la Csikszereda, FC U Craiova s-a desprins in fruntea clasamentului…

- ASU Politehnica a suferit azi primul esec din faza play-off-ului Ligii 2. A fost 0-1 cu U Craiova 1948, dupa un joc cu putine ocazii. Gazdele au ratat un penalty in repriza a doua, dar au si marcat dupa o eroare mare, prin belgianul William Baeten. Alb-violetii au avut totusi sansa de a smulge un […]…

- Politehnica a remizat in aceasta seara pe terenul celor de la Dunarea Calarasi, scor 0-0, in prima etapa a playoff-ului Ligii 2. Cu multe absente importante, gen Mera, Cioinac, Pamfile de pe teren si Alexa de pe banca, violetii vin cu un punct acasa. Primele sanse importante de gol au apartinut alb-violetilor.…

- Dan Alexa a analizat tactic meciul dintre FCSB și CFR Cluj, caștigat clar de bucureșteni, scor 3-0, și a explicat de ce echipa lui Toni Petrea a fost superioara. Antrenorul este de parere ca jucatorii lui Edward Iordanescu au avut de suferit din cauza presingului facut de echipa roș-albastra și spun…

- Pandurii Targu Jiu a reusit sa surprinda placut sambata, in etapa 19 a Ligii 2. Gorjenii au remizat, scor 2-2, pe teren propriu, cu ASU Poli Timisoara, grupare ce avea sa devina lider cu punctul obtinut la Targu Jiu. Oltenii au deschis scorul prin Felipe Costa (’19), iar banatenii au replicat prin Dorin…

- ASU Politehnica a avut parte de un inceput de an in Liga 2 fara esec iar, coroborat cu parcursurile cu „piedici” ale majoritatii contracandidatelor, alb-violetii viseaza frumos. Sambata, printr-o victorie pe terenul ultimei clasate, Pandurii Tg. Jiu, elevii lui Dan Alexa pot sa-si asigure virtual prezenta…