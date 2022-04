Stiri pe aceeasi tema

- Partida de pe teren propriu cu CSM Targoviste s a decis in patru seturi.Echipa feminina de volei CS Medgidia a incheiat astazi sezonul 2021 2022 al Diviziei A1, sustinand ultimul meci al campionatului, in etapa a sasea din faza a II a locurile 1 4 , pe teren propriu cu CSM Targoviste.Partida nu mai…

- In penultima etapa a fazei a doua din Divizia A1 la volei feminin, ACS Volei Cristina Pirv Turda va juca vineri 22 aprilie de la orele 18.00 cu „U” NTT Data Cluj-Napoca. Meciul dintre... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta dupa-amiaza, in Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca, formația ACS Volei Cristina Pirv Turda a pierdut la capatul unui meci foarte disputat, cu scorul de 2-3, in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Visul echipei Barcelona de a caștiga Liga Europei a fost spulberat de Eintracht Frankfurt. Formația catalana a pierdut meciul de pe teren propriu cu scorul de 2-3 și a parasit competiția in sferturile de finala. In prima manșa a fost 1-1, iar pe Camp Nou oaspeții au jucat superb.

- SCM OHMA Timisoara si-a revenit rapid dupa esecul cu Voluntari. Astazi, „leii” au primit, tot acasa, replica celor de la CS Rapid Bucuresti. Victoria a fost a alb-violetilor, la o „distanta mare” de adversar, scor 80-59! „Leii” si-au aratat superioritatea inca din primul sfert: 20-10. Totusi, oaspetii…

- Surpriza in Divizia Nationala! Campiona Sheriff Tiraspol a pierdut meciul jucat pe teren propriu cu Milsami Orhei. "Galben-negrii" au fost invinsi cu scorul de 0-1 si astfel au suferit a doua infrangere in actuala editiei a Diviziei Nationale.

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni sambata, de la ora 11, pe teren propriu, formația ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu. Partida de pe Stadionul Municipal Dej conteaza pentru etapa 18 din Liga 2. Unirea a anunțat ca a scos la vanzare bilete pentru confruntarea cu ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu. Azi…

- Viitorul Pandurii Targu Jiu a inceput cu o remiza anul 2022, 0-0 cu Ripensia Timisoara, rezultat in urma careia se regaseste pe locul 14, cu 21 de puncte. In meciul de sambata gorjenii au avut un gol anulat, in timp ce banatenii au trimis mingea in bara de trei ori. Cu ocazia acestui meci, Eugen Trica…