Liderul pro-rus din Crimeea, Serghei Aksionov, a declarat ca fiul sau a fost inrolat in cadrul mobilizarii parțiale și a mers la o unitate militara vineri dimineața.

Un barbat in varsta de 77 de ani a murit dupa ce a fost atacat de un cangur pe care il avea ca animal de companie, a informat presa australiana, in ceea ce anunta a fi primul atac letal al unui cangur din 1936, relateaza dpa.

Pentru berile Carlsberg, Heineken sau Bud, "ultima comanda" in Rusia a fost in martie, dar sticlele si dozele cu etichete occidentale inca se gasesc pe rafturile magazinelor din Moscova, relateaza Reuters vineri.

Ford Motor se pregatește sa elimine pana la 8.000 de locuri de munca in urmatoarele saptamani, in timp ce producatorul auto incearca sa creasca profiturile pentru a-și finanța intrarea pe piața vehiculelor electrice, anunța Bloomberg, potrivit mediafax.

Consiliul Judetean (CJ) Arad va facilita aducerea de forta de munca din Bangladesh pentru companii, stabilind o colaborare in acest sens cu Ambasada Republicii Populare Bangladesh in Romania, in conditiile in care somajul in judet este cel mai mic din ultimii 30 de ani - de 0,8%.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca in luna septembrie a acestui an va avea loc un control voluntar privind condițiile tehnice de intrare a Romaniei in spațiul Schengen. Ulterior, la Consiliul JAI din octombrie, Romania va solicita direct aderarea, iar speranța este ca pana la finalul anului…

Volkswagen a anuntat joi ca impreuna cu partenerii sai va investi peste 20 miliarde de euro pentru a produce celule de baterii, ceea ce va duce la crearea a 20.000 de locuri de munca, transmite Reuters.

Trei noi cazuri de variola maimuței au fost diagnosticate in Romania, la barbați din București și din județul Timiș. Romania ajunge la 14 cazuri.