Infracțiuni de tăiere ilegală și furt de arbori, constatate în flagrant de polițiștii vrânceni Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea continua acțiunile in vederea prevenirii și combaterii ilegalitaților in domeniul silvic, dar și pentru depistarea transporturilor ilegale de material lemnos. Astfel, in perioada 9-12 februarie a.c., polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au efectuat controale pe drumurile publice, in fondul forestier dar și la unitați de debitare și prelucrare […] Articolul Infracțiuni de taiere ilegala și furt de arbori, constatate in flagrant de polițiștii vranceni apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

