- Centrul Infotrafic anunta restrictii de circulatie pe Autostrada Soarelui pentru continuarea lucrarilor de reabilitare a podului peste bratul Borcea. Restrictiile intra in vigoare marti, incepand cu ora 13.00. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca incepand de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca incepand de maine, 19 septembrie, ora 13:00, se vor institui restrictii de circulatie pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, pe tronsonul kilometric143 125 de metri 148 315 metri, respectiv se va inchide calea 2 sensul Constanta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti Constanta s au produs cinci evenimente rutiere soldate doar cu pagube materiale, care nu impun restrictii pe benzile 1 si 2, insa traficul se desfasoara ingreunat, astfel:…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 09 august a.c., in functie de conditiile meteorologice, pe mai multe artere de circulatie se vor aplica urmatoarele restrictii de circulatie: pe Autostrada A2: la kilometrul 137, pe sensul catre Constanta, se vor efectua…

- Circulatia rutiera este deviata, luni, pe autostrada A2, in judetul Calarasi, din cauza unui accident produs pe sensul spre Constanta. Patru persoane au fost ranite si este asteptat elicopterul SMURD, anuta Centrul Infotrafic.Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit…

- RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, pe sensul de mers catre Deva. Se efectueaza lucrari de reparații la carosabil pe mai multe tronsoane RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, pe sensul de mers catre Deva. Se efectueaza lucrari de reparații la carosabil pe mai multe…

- InfoTrafic: Restricții de circulație pe DN 1R in Alba, pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu și in alte zone din țara. Unde se fac lucrari Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat restricții de circulație in Alba, pe DN1R și pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu la Mohu (Sibiu), dar și…

- Lucrari de asfaltare au loc pe autostrada A1 București-Pitești, pe sensul catre Capitala, in Cascioarele, județul Giurgiu. De asemenea, in județul Valcea se aplica restricții de circulație pe DN7 și DN7A, in timp ce pe Autostrada Soarelui se aglomereaza.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…