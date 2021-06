Traficul este restrictionat marti pe DN 7 Pitesti - Sibiu si DN 64 Slatina - Ramnicu Valcea, dar si pe A1 Deva - Nadlac si A2 Bucuresti - Constanta, avand in vedere ca in anumite zone se efectueaza lucrari.



Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca marti au loc lucrari de reparatii la parapetul median pe autostrada A1 Deva - Nadlac, intre kilometrii 474 - 472+800 de metri, in apropierea localitatii Topolovatu Mare, judetul Timis, pe sensul catre Deva.



Din aceasta cauza, este oprit traficul pe a doua banda, circulandu-se pe banda de urgenta…