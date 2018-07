Circulatia autovehiculelor pe DN7C - Transfagarasan va fi restrictionata marti si miercuri in mai multe intervale orare si pe diferite sectoare de drum, pentru a permite desfasurarea unui eveniment automobilistic, traficul rutier fiind permis doar sub o stricta supraveghere a organizatorilor, se arata intr-un comunicat remis luni AGERPRES de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.



Astfel, circulatia va fi intrerupta marti, 10 iulie, pe sectorul kilometric 67-151, in intervalele orare 9,00-13,00 si 14,00-18,00, in timp ce miercuri, 11 iulie, traficul rutier…