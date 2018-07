Stiri pe aceeasi tema

- Conform sursei mentionate, traficul rutier este oprit pe portiuni de pe trei drumuri nationale: judetul Covasna - DN11B, in zona localitatii Catrusa (terasament surpat pe o distanta de aproximativ 50 metri); judetul Suceava - DN2H, in localitatea Milisauti (afectata structura podului de peste raul Suceava);…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza afectarii partii carosabile ca urmare a aluviunilor sau surparii terasamentului, raman in continuare cu circulatia oprita sau ingreunata urmatoarele tronsoane de drumuri nationale: Drumuri nationale cu circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza afectarii partii carosabile ca urmare a aluviunilor sau surparii terasamentului, raman in continuare cu circulatia oprita sau ingreunata urmatoarele tronsoane de drumuri nationale: Drumuri nationale cu circulatia…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza afectarii partii carosabile ca urmare a aluviunilor sau surparii terasamentului, raman in continuare cu circulatia oprita sau ingreunata mai multe tronsoane de drumuri nationale si judetene. Tronsoane de drumuri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea aluviunilor si la acumulari de apa pe carosabil, situatia traficului se prezinta astfel: Tronsoane de drumuri nationale cu circulatia oprita: 3…

- Circulatia este oprita pe trei tronsoane de drumuri nationale, in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea aluviunilor si la acumulari de apa pe carosabil, a informat, vineri, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate,…

- Circulatia rutiera este inchisa in continuare, luni dimineata, pe trei drumuri nationale din Covasna, Suceava si Vrancea, in urma inundatiilor, informeaza news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea…

- Ploile abundente au afectat circulatia rutiera pe mai multe artere, trei drumuri nationale fiind, joi seara, afectate de acumulari de apa pe carosabil sau aluviuni. Doua sunt in judetul Bacau si unul in judetul Vrancea, echipajele de interventie lucrand pentru eliberarea lor, informeaza news.ro.Centrul…