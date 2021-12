Se circula in condiții de iarna, fara depuneri pe carosabil, joi dimineața, pe mai multe drumuri din țara, anunța Centrul Infotrafic. De asemenea, la intrarea in Capitala traficul se desfașoara in condiții de aglomerație. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca joi dimineața nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Este semnalata ceața pe mai multe artere rutiere din județul Harghita, vizibilitatea fiind scazuta sub 150-200 de metri. Se circula in condiții…