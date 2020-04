Informaţiile privind modificarea structurii anului şcolar, dezminţite de Ministerul Educaţiei Ministerul Educatiei Nationale precizeaza ca informatiile si documentul puse in circulatie in spatiul public, potrivit carora structura anului scolar 2019-2020 a fost modificata, sunt false, transmite AGERPRES . “Cursurile nu se reiau in data de 6 aprilie! Va rugam sa va informati doar din surse oficiale si va asiguram ca Ministerul Educatiei si Cercetarii va informa in mod oficial in legatura cu deciziile ce urmeaza a fi luate pe acest subiect. Asa cum se cunoaste, aceste decizii depind de evolutia pandemiei generate de coronavirus/COVID-19”, se arata intr-un comunicat postat pe site-ul institutiei… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei precizeaza, dupa ce in spatiul public a aparut un document care imita un ordin de ministru si care se refera la reluarea cursurilor in unitatile de invatamant, ca structura anului scolar 2019/2020 nu a fost modificata, iar acel document este un fals. MEC va face denunt penal pentru…

- Ministerul Educatiei demonteaza un fake news propagat online si precizeaza ca structura anului scolar nu a fost modificata. Ministerul precizeaza ca va face denunt penal pentru a fi identificate persoanele care au distribuit in spatiul public inscrisuri false. Ministerul Educatiei anunta ca documentul,…

- MEC va face denunt penal pentru a fi identificate persoanele care au distribuit aceste inscrisuri false, care au rolul de a genera confuzii. "Va informam ca informatiile si documentul puse in circulatie astazi, 1 aprilie, in spatiul public, potrivit carora structura anului scolar 2019-2020 a fost modificata,…

- Ministerul Educației a transmis un nou comunicat prin care anunța ca nu a luat nici o hotarare oficiala in privința schimbarii structurii anului școlar in curs. ”Va informam ca informațiile și documentul puse in circulație astazi, 1 aprilie, in spațiul public, potrivit carora structura anului școlar…

- Ieri, ministrul Educației, Monica Anisie, a indemnat, la TVR 1, la calm și responsabilitate cu privire la informațiile aparute in spațiul public și a declarat ca in acest moment nu se pune problema inghețarii anului școlar”, potrivit Hotnews. ”Nu se pune problema inghețarii anului școlar, Ministerul…

- Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public cu privire la majorarea prețului la apa de 8 ori in ultimii 2 ani, informație tendențioasa și eronata care aduce prejudiciu de imagine operatorului Aparegio, societatea vine cu urmatoarele precizari: Aparegio Gorj asigura exploatarea…

- Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat, miercuri, ca majorarile salariale pentru profesori raman in calendarul angajat. "Am pregatit o analiza (...) care are trei componente: OUG 114 initiala prin care majorarile salariale ale profesorilor intrau intr-un regim mai rapid de majorare, legea de angajare…

- Ministerul Educației a lansat, luni, in dezbatere publica, proiectul privind structura anului școlar pentru 2020 – 2021, care arata ca pe 14 septembrie ar putea incepe cursurile. Anul acesta, școala a inceput pe 9 septembrie. Potrivit Ministerului Educației, proiectul supus dezbaterii publice arata…