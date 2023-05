Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse s-au retras in dezordine de pe pozitii la sud de orasul ucrainean Bahmut, arata informatiile serviciilor militare britanice, prezentate sambata de Ministerul apararii de la Londra. In buletinul informativ zilnic al institutiei, preluat de Reuters, se afirma ca fortele ucrainene au avansat…

- Ministerul rus al Apararii a negat informațiile conform carora forțele ucrainene au spart linia frontului in mai multe zone și a spus ca situația militara este sub control, potrivit agenției Reuters, preluata de The Guardian.

- Armata Moscovei a retras aproximativ doi kilometri o brigada de infanterie, o unitate militara rusa, de pe linia frontului, la periferia orasului Bahmut, anunta autoritatile militare ucrainene, informeaza agentia Reuters, potrivit antena3.ro . Colonelul Oleksandr Syrskyi, seful Fortelor Terestre ucrainene,…

- In acest timp, forțele ruse continua sa inainteze in pas de melc spre marginea orașului Bahmut. De la mijlocul lunii aprilie, forțele ucrainene continua sa dețina parți ale orașului, la vest de linia de cale ferata, in timp ce forțele ruse conduse de Grupul Wagner au ocupat centrul administrativ.Ministerul…

- Fortele ruse utilizeaza zilnic aproximativ 20 de bombe aeriene ghidate ‘cu planare’ (glide bomb, in engleza) pe intreaga linie a frontului, pentru a nu-si trimite avioanele in zona in care pot fi lovite de apararea antiaeriana ucraineana, a declarat marti un purtator de cuvant al Fortelor aeriene ucrainene,…

- Situatia din zona orasului Bahmut, din estul Ucrainei, ramane dificila, dar fortele ucrainene resping toate incercarile armatei ruse de a captura orasul, a afirmat luni comandantul fortelor terestre ucrainene, generalul Oleksandr Sirskii, transmite Reuters. ''Situatia din jurul orasului Bahmut ramane…

- Ucraina lupta in continuare pentru orasul Bahmut. Analistii considera ca batalia de aici afecteaza capacitatea militara a armatei ruse inaintea unei contraofensive ucrainene de primavara.

