Informatii noi despre Varianta de Ocolire a municipiului Bârlad! SPERANTA …Una dintre cele mai utile centuri din Moldova este fara indoiala centura/varianta de ocolire a municipiului Barlad. Legatura dintre cele doua capitale (Bucuresti si Chisinau) se realizeaza pe relatia fostului coridor pan-european IX/Creta/Helsinki, actualmente reteaua secundara de transport european. Legatura Bucuresti-Focsani-Barlad-Chisinau are de suferit in zona de sud a Moldovei ca urmare a lipsei [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședinței Guvernului, din 13 decembrie 2019, ora 9.00, au fost adoptate urmatoarele acte normative: I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. ORDONANȚA DE URGENȚA privind unele masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) NR. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului…

- Ninge in mai multe judete ale Moldovei. In judetul Botosani, carosabilul este umed, iar scaderea temperaturilor pe timp de noapte poate favoriza formarea poleiului. Utilajele Sectiei Drumuri Nationale Botosani actioneaza la acest moment pe DN 29, in zonele Saveni si Ungureni (judetul Botosani), unde…

- Vremea va fi rece in sudul, centrul si estul tarii, chiar deosebit de rece in Moldova si estul Transilvaniei, vor fi temperaturi negative in urmatoarele 24 de ore, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. Pana sambata dimineata la ora 10:00, in Carpatii Meridionali si Orientali precum si…

- Antreprenorii spun ca in Iași gasesc oameni profesioniști, care iși doresc sa invețe, sa se dezvolte și mai apoi, de ce nu , sa devina independenți financiar. Sau cel puțin asta o spun cei care au venit sa testeze piața din oraș și au descoperit un potențial important pentru investiții, indiferent ca…

- Itinera, compania care in parteneriat cu Collins construiește centura de ocolire a orașului Satu Mare a dat publicitații un nou videoclip cu stadiul lucrarilor la finalul lunii Septembrie. Proiectul avanseaza considerabil existand șanse mari ca el sa fie finalizat la sfarșitul anului viitor. Varianta…

- Marele Mitropolit Gheorghe, cel dintai rugator catre Dumnezeu al Moldovei, era el insusi un exemplu viu de sfintenie, de cuviosie, de smerenie si de iubire catre toti. Purta mare grija de copiii orfani si de vaduvele de razboi, care erau atat de numeroase in vremea sa. O grija deosebita avea si ...

- Cu aceasta ocazie vor fi decernate si premiile Bienalei Internationale de Gravura Contemporana, lucrarile incluse in expozitia de la Iasi fiind selectate de catre un juriu de specialitate din care fac parte artisti si profesori universitari. Evenimentul este organizat de Muzeul de Arta din cadrul Complexului…

- Cele 8 judete din provincia istorica nu au acces la nicio autostrada, iar de 30 de ani planurile guvernantilor in acest sens sunt doar pe hartie. Reprezentantii societatii civile spun ca politica statului roman in privinta infrastructurii este discriminatorie fata de locuitorii judetelor din Moldova.