Stiri pe aceeasi tema

- Rudel Obreja trece prin clipe ingrozitoare. Fostul boxer roman trebuie sa iși execute pedeapsa primita in dosarul ,,Gala Bute”. Lucrurile s-au complicat pentru el atunci cand la scurt timp dupa ce a ajuns in spatele gratiilor a aflat ca are cancer. Cel din urma primește acum ingrijirile necesare, timp…

- Consiliul Mondial al Boxului (WBC) cere, intr-o scrisoare deschisa publicata pe site-ul sau, eliberarea fostului presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, condamnat la cinci ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”. Potrivit organizației sportive, Rudel Obreja este bolnav de cancer in stadiu…

- Rudel Obreja, condamnat la inchisoare cu executare, impreuna cu Elena Udrea, in dosarul „Gala Bute”, se afla internat in spital, diagnosticat cu cancer. Soția lui Obreja a acuzat zilele trecute ca starea de sanatate a partenerului ei s-a deteriorat drastic in inchisoare și ca acesta ar fi fost transportat…

- Tribunalul Ilfov a decis in ședința din 7 iulie ca Rudel Obreja, condamnat in luna aprilie la cinci ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”, sa fie examinat medical. Urmatorul termen a fost pe 20 iulie. Rudel Obreja a cerut instanței de judecata sa fie eliberat condiționat pentru ca sufera de cancer,…

- Completul de cinci judecatori al ICCJ care soluționeaza recursul in casație al Elenei Udrea și al fostului șef al FRB, Rudel Obreja, impotriva deciziei definitive din mega-dosarul de corupție Gala Bute, a amanat timp de o saptamana pronunțarea in cazul cererilor fostului demnitar de eliberare temporara…

- Bia Khalifa a fost operata de apendicita, dar incidentele nu au lipsit. Dupa ce a trecut cu bine peste aceasta operație, Bia Khaifa a dat primele declarații despre starea ei actuala de sanatate. Fosta iubita a lui Dani Mocanu a trecut prin clipe de groaza, dar se pare ca inca se afla in stare de șoc.…

- Valentin Uritescu, in varsta de 80 de ani, a fost internat de urgența la spital. Actorul care sufera de sindromul extrapiramidal se afla intr-un centru de ingrijire, insa, dupa ce a acuzat stari de rau a fost dus de urgența la un spital privat.

- Cristian Daminuța și soția lui nu traverseaza deloc o perioada buna in aceste momente! In urma cu cateva zile, baiatul fotbalistului a ajuns de urgența pe mainile medicilor, asta dupa ce a facut febra 39, urmata de o convulsie. Iata cum se simte in aceste momente! Declarații in exclusivitate la Antena…