Stiri pe aceeasi tema

- Starea actriței Draga Olteanu Matei este in continuare grava, ea fiind internata la Terapie Intensiva, la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Medicii care o ingrijesc spun ca pacienta este extrem de fragila și necesita menținerea funcțiilor vitale. Citește și: CTP, reacție la scrisoarea virala…

- Starea actriței Draga Olteanu Matei este in continuare grava, ea fiind internata la Terapie Intensiva, la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Medicii care o ingrijesc spun ca pacienta este extrem de fragila și necesita menținerea funcțiilor vitale.

- Draga Olteanu Matei a fost adusa in regim de urgenta la unitatea medicala din Neamt, dupa ce familia a apelat la numarul unic 112, iar dupa o prima evaluare a fost transferata cu ambulanta la Spitalul „Sf. Spiridon" din Iasi, unde a ajuns in stare grava. Prima evaluare a dezvaluit ca actrita suferea…

- Catalin Denciu este medicul care era de garda in momentul izbucnirii incendiului din Spitalul Județean Piatra Neamț. El a suferit arsuri grave pe o mare parte din corp dupa ce a intervenit pentru a-i salva pe pacienții aflați in paturile de pe secția ATI. Catalin Denciu, medic specializat in Terapia…

- Draga Olteanu Matei a ajuns in urma cu o zi in stare grava la Spitalul de Urgența ”Sfantul Spiridon” din Iași, iar vedeta a intrat in coma! Dupa doua ore și-a revenit, insa acum cum se cere in prezent, vedeta a fost testata pentru coronavirus! Care e rezultatul!

- Declarații susținute de doctorul Cimpoeșu despre starea de sanatate a actriței Draga Olteanu Matei, care a ajuns de urgența la Spitalul Spiridon din Iași, vineri seara, dupa ce a suferit o hemoragie superioara. Informații de ultima ora despre starea de sanatate a marii actrițe Draga Olteanu Matei. Diagnosticul:…

- Unele solicitari ale Ambulanței „nu sunt neaparat urgente” Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Noi recorduri negative s-au înregistrat astazi în evolutia pandemiei de COVID-19: 4.902 cazuri noi din peste 34.000 de teste efectuate si cel mai mare numar de decese la 24 de ore, 98. Cele mai multe…

- "La acest moment, eu si echipa mea suntem extrem de incantati de progresele pe care le face presedintele. Incepe sa scape de simptome", a declarat dr. Sean Conley, medicul Casei Albe, conform NY TIMES. Citeste si: Donald Trump, spitalizat si tratat cu Remdesivir dupa ce a anuntat ca are COVID-19.…