Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o avertizare cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina, valabila pe tot parcursul zilei in mai multe judete din tara. In Bucuresti, temperatura maxima ajunge la 29 de grade, insa in a doua parte a zilei vor fi averse si descarcari electrice.Incepand…

- Vin vești de la Administrația Naționala de Meteorologie. Meteorologii anunța, pentru a doua zi a acestei saptamani, intensificari ale vantului, in mai multe zone din țara, dar și perioade cu vijelii, averse torențiale și descarcari electrice. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis,…

- O noua atenționare meteo, venita de aceasta data luni, 13 iunie, de la ANM, anunța ca in unele zone din țara se vor semnala, in prima zi a saptamanii, manifestari de instabilitate atmosferica. Sunt anunțate ploi torențiale, dar și intensificari ale vantului. Atenționarea meteo COD GALBEN transmisa de…

- O noua zi, o alta atenționare meteo! Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis, miercuri, 1 iunie, un COD GALBEN valabil pentru mai multe județe din țara. Inceputul lunii iunie, prima luna de vara calendaristica, vine cu vreme calda, dar și cu instabilitate atmosferica,…

- Vremea se anunța a fi capricioasa, in a doua zi a saptamanii, in cateva zone din țara, unde in orele urmatoare vor aparea manifestari asociate instabilitații atmosferice. In aceasta dimineața, meteorologii au emis o atenționare COD GALBEN, ce va fi valabila in intervalul 31 mai, ora 12 – 31 mai, ora…

- Meteorologii au emis o noua atenționare COD GALBEN, de aceasta data joi, 26 mai. Pentru orele urmatoare se anunța perioade cu furtuni in doua zone ale țarii. Șase județe se vor afla sub incidența atenționarii COD GALBEN transmise de la nivelul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). ANM anunța…

- Mai multe județe din țara se vor afla, de miercuri la pranz, sub „umbrela” unei atenționari meteo COD GALBEN, de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Sunt anunțate perioade cu averse torențiale, dar și vijelii. Atenționarea COD GALBEN emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM)…

- Vremea se anunța destul de capricioasa, in unele zone din țara, in aceasta a doua zi a saptamanii. Meteorologii au emis, marți, 10 mai, o atenționare COD GALBEN de instabilitate atmosferica temporar accentuata, pentru mai multe județe din țara. Sunt anunțat averse torențiale, cu fulgere și intensificari…