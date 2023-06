Informația momentului! Greva din Educație se suspendă! De mâine se vor face cursuri în toate școlile Sindicaliștii din Educație au anunțat in urma cu puțin timp ca accepta noua oferta a Guvernului. Astfel ca, greva generala se incheie dupa 3 saptamani. Potrivit unui comunicat de presa, „in urma consultarii liderilor organizațiilor sindicale afiliate, in cadrul ședințelor Colegiilor liderilor celor doua federații, au luat decizia suspendarii grevei generale”. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a cerut Guvernului sa respecte promisiunile facute și avertizeaza ca, in condițiile in care nu se vor aplica principiile cuprinse in ordonanța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

