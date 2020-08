Informare CAS privind pacienţii diagnosticaţi cu boli infectocontagioase COMUNICAT DE PRESA CAS PRAHOVA: Urmare modificarii O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pacientii diagnosticati cu boli infectocontagioase, pentru care s-a impus masura izolarii, pot beneficia retroactiv de eliberarea de catre medicii curanti a certificatelor de concediu medical pentru luna in curs sau cea anterioara. Incepand [...] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

