[Infografic] Cifrele Bursei de Valori Bucuresti in 2019

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis cu o evolutie mixta a indicilor sedinta de joi, iar rulajul a depasit 637 milioane de lei dupa ce BCR a emis obligatiuni in valoare de 600 de milioane de lei. Cat priveste tranzactiile cu actiuni, titlurile Fondul Proprietatea au fost cele mai tranzactionate,…

- Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au marcat aprecieri miercuri dupa o ușoara corecție in ședința precedenta, BET continuand astfel raliul din acest an catre noi maxime pe fondul unei evoluții pozitive și in piețele externe, scrie Mediafax.Referința pieței a inregistrat…

- Opt din cei noua indici ai Bursei de Valori București au inregistrat scaderi ușoare joi, dupa avansul solid de miercuri ce a dus capitalizarea pieței locale la un nou maximum, anunța MEDIAFAX.Citește și: Banii cheltuiți de candidați in campania pentru alegerile prezidențiale- Cine conduce…

- Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) in colaborare cu Institutional Investor - lider al industriei de cercetare si analiza comparativa a companiilor - vor recunoaste performanta in Relatia cu Investitorii (IR) pentru prima data in Romania in cadrul Galei AR&IR din…

- Indicele principal BET s-a depreciat in ședința de marți de la Bursa de Valori București (BVB) cu 0,29%, la 9.692,81 de puncte, in principal pe fondul unei deprecieri de 1,26% a actiunilor Fondul Proprietatea (FP), anunța MEDIAFAX.Citește și: Mai ceva ca Dinca! A ucis mai mulți copii, iar…

- Trei din zece (30%) tranzactii imobiliare din Romania sunt realizate cu implicarea unui agent imobiliar, in timp ce 15% dintre proprietatile aflate la vanzare beneficiaza de sistemul reprezentarii exclusive din partea unui agent specializat, se arata intr-o analiza de specialitate data luni publicitatii,…

- Autonom Services SA s-a finantat cu 20 milioane euro prin vanzarea de obligatiuni, cu maturitate de 5 ani, cu un cupon de 4,45% platibil anual. Obligatiunile urmeaza sa fie listate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Bursa de Valori București (BVB) va avea, din 2 decembrie, un mecanism de întrerupere a volatilitații (volatility interruption), fiind o modalitate de protectie și un instrument de administrare a riscului de piața, care sa previna perturbari artificiale ale pretului de piața, se arata într-un…