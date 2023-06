Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading „Garita e in primii 3 din Romania, dar nu se potrivește la FCSB”. Verdict categoric in dezbaterea momentului pentru steliști: ar trebui sau nu sa-l transfere Becali? at Info real.

- UPDATE Liderii sindicali din invațamant au anunțat ca decizia Guvernului nu-i mulțumeste pe angajații din educație si ca de marți va continua greva. Ordonanta de urgenta pe care Guvernul a adoptat-o joi schimba radical modul de salarizare in educatie, a anuntat premierul Nicolae Ciuca, adaugand ca „majorarile…

- Este haos in școlile din Romania, unde au intrat in greva generala 150.000 de cadre didactice și personal auxiliar din școli. Nu toți profesorii sunt in greva, așa ca unii parinți au fost anunțați pe grupurile de WhatsApp sa iși aduca la școala copiii pentru ca ei pot fi supravegheați. Cand au anunțat…

- Site-ul Ministerului Educației www.edu.ro, a fost spart de hackeri. Aceștia au anulat tot ce aparea pe site și au publicat un mesaj impotriva sistemului de educație din Romania.Știre in curs de actualizare CITESTE SI Cea mai dura judecatoare din Timișoara a dezlanțuit avalanșa, dupa linșajul…

- 167 de unitati de invatamant din judetul Iasi, dintre care 55 din mediul urban si 112 din mediul rural, au organizat Simularea probelor scrise ale Evaluarii Nationale. Din totalul celor 8.154 de elevi de clasa a VIII-a, inregistrati in Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania, 7.650…

- „Ne spuneau bunicii nostri ca “meseria este bratara de aur”! Proverbul ne spune ca bratara poate fi pusa pe mana in orice meserie, iar mainile sunt cele care ne ajuta. Sprijinirea invatamantului dual este un obiectiv al mandatul meu de ministru al Economiei. Chiar daca acesta tema se regaseste in “curtea”…

- CARAS-SEVERIN – Asta considera deputatul PSD, Marius Damian, care mai crede ca „o Romanie educata consta in raspunsul la nevoi care vin din randul elevilor, studenților și al cadrelor didactice, raspunsuri concrete care ar aduce imbunatațiri intregului sistem și l-ar putea reforma“! Exista, considera…