InfoCons: România şi Danemarca, pe locul întâi la imporurile de laptopuri: au înregistrat creșteri de 38% Romania si Danemarca au inregistrat, in primele sapte luni ale anului, cele mai mari cresteri la importurile de laptopuri din UE, respectiv 38%, potrivit unui comunicat al asociatiei InfoCons, remis, luni, AGERPRES. In acest an, importurile de laptopuri au atins un maxim istoric, ca urmare a pandemiei si a faptului ca multi oameni au fost nevoiti sa lucreze sau sa studieze de acasa. Cele mai mari importuri extracomunitare, respectiv 90%, au provenit din China: 14,4 miliarde de euro in primele sapte luni ale acestui an, fata de 12,1 miliarde de euro in perioada similara a anului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Danemarca au inregistrat, in primele sapte luni ale anului, cele mai mari cresteri la importurile de laptopuri din UE, respectiv 38%, potrivit unui comunicat al asociatiei InfoCons, remis, luni, AGERPRES. In acest an, importurile de laptopuri au atins un maxim istoric, ca urmare a pandemiei…

- Primul val de COVID-19 a provocat o perturbare a comertului International. Pe masura ce tarile s-au adaptat crizei, mai multi oameni au fost nevoiti sa lucreze sau sa studieze de acasa, precum si sa se bazeze pe intalniri virtuale. Acest lucru a facut ca importurile de laptop-uri sa atinga un maxim…

- BCR, a doua mare banca din Romania, anunța un profit in creștere cu 142%, in primele 9 luni ale anului BCR a inregistrat un profit net de 845,8 milioane de lei in primele 9 luni din 2020, fata de 348,8 milioane de lei in primele 9 luni din 2019, in crestere cu 142%, potrivit unui comunicat al bancii.…

- Importurile de laptopuri ale României în primele sapte luni ale anului au înregistrat un avans de 38% comparativ cu perioada similara a anului trecut, aceasta fiind cea mai mare crestere procentuala înregistrata în rândul statelor…

- Importurile de laptopuri ale Romaniei in primele sapte luni ale anului au inregistrat un avans de 38% comparativ cu perioada similara a anului trecut, aceasta fiind cea mai mare crestere procentuala inregistrata in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate vineri de Eurostat.…

- In intervalul 12-19 octombrie 2020, in Romania s-au inregistrat 25.502 de cazuri noi, reprezentand un nou record negativ saptamanal de la debutul epidemiei in tara noastra. De asemenea, in acelasi interval, la data de 16 octombrie 2020, s-au inregistrat cele mai multe cazuri in 24 de ore, respectiv…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele opt luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 642 de milioane de euro, pana la valoarea de 11,516 miliarde de euro, arata datele Institutul National de Statistica (INS), publicate luni. Conform statisticii…

- Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele sapte luni ale anului, la 9,990 miliarde de euro, in crestere cu 481,4 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2019, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate,…