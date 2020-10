InfoCons: Halloween în perioada pandemiei. La ce trebuie să fie atenți consumatorii Chiar daca trecem printr-o perioada dificila nefiind permis sa organizam petreceri, suntem nevoiți sa ne adaptam și sa organizam petreceri online sau in familie. Pentru organizarea petrecerilor cu siguranța vom achiziționa produse specifice acestei sarbatori, insa trebuie sa fim atenți ce, cum și de unde cumparam. Asociația pentru protectia consumatorilor InfoCons a prezentat cateva sfaturi pentru […] Citește InfoCons: Halloween in perioada pandemiei. La ce trebuie sa fie atenți consumatorii in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

