Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au promis miercuri Kievului ajutor militar suplimentar in conflictul cu separatistii prorusi si si-au exprimat ''angajamentul ferm'' fata de integritatea teritoriala a Ucrainei, transmite Reuters si DPA. In urma intrevederii dintre presedintele american Joe Biden si omologul…

- Marea Britanie a pierdut, înaintea ieșirii din Uniunea Europeana, aproape o suta de bancheri foarte bine platiti, a anuntat miercuri Autoritatea Bancara Europeana (EBA), aceasta fiind cea mai recenta confirmare a modului în care Brexitul a afectat sectorul financiar, scrie Reuters.În…

- Justitia germana a anuntat miercuri arestarea unui rezident britanic care lucra la Ambasada Regatului Unit din Berlin, sub suspiciunea ca a transmis documente secrete serviciilor de informatii ruse in schimbul unei plati in bani gheata, relateaza Reuters si AFP. Barbatul, prezentat ca David…

- Nu exista date suficiente pentru a recomanda utilizarea celei de-a treia doze a vaccinurilor anti-COVID-19, a anuntat Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) vineri, dupa ce doua tari importante din Uuniunea Europeana – Germania și Franța – au transmis ca vor administra doza 3 persoanelor vulnerabile,…

- Autoritatea rusa de reglementare a internetului a blocat 49 de site-uri pentru legaturi cu opozantul Aleksei Navalnii, in baza unei decizii a instanței care a declarat organizatiile cu legaturi cu Navalnii drept extremiste, scotandu-le efectiv in afara legii, potrivit unui anunț facut luni de Leonid…

- Cancelarul german Angela Merkel a aparat joi un acord cu SUA care permite continuarea proiectului gazoductului Nord Stream 2, ca fiind un compromis pragmatic, dar Ucraina a afirmat ca acordul este prea slab pentru a asigura ca Rusia se va comporta asa cum doresc Kievul si Occidentul, transmite Reuters.…

- Germania a obtinut sprijinul altor patru state membre ale UE in opozitia sa fata de clasificarea energiei nucleare drept energie ''verde'' si sustenabila in taxonomia Uniunii Europene, releva o scrisoare a Comisiei Europene consultata vineri de Reuters. Taxonomia consta intr-un sistem de clasificare…

- Justitia spaniola a autorizat extradarea lui John McAfee, creatorul softului antivirus care ii poarta numele, in Statele Unite, unde este inculpat pentru evaziune fiscala, transmit Reuters si AFP. Decizia Audientei Nationale poate fi atacata in apel, iar extradarea va trebui aprobata si de…