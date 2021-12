Stiri pe aceeasi tema

- „Nu exista inca un raspuns” la intrebarea daca varianta omicron a SARS-CoV-2, care ia cu asalt Statele Unite si Europa, necesita un vaccin adaptat, a anuntat marti directoarea Agentiei Euroene a medicamentului (EMA) Emer Cooke, relateaza AFP.

- Nicio alta varianta a virusului SARS-CoV-2 nu s-a raspandit pana acum la fel de rapid ca Omicron, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii, iar presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca noua tulpina are „o evolutie extrem de ingrijoratoare” și ar putea deveni dominanta in Europa…

- Omicron are șanse de a se raspandi mai ușor in Europa decat in Africa de Sud deoarece este iarna, fapt care favorizeaza dezvoltarea noii variante, atrage atenția epidemiologul Octavian Jurma.

- Decizia a fost anunțata de directoru lFMI, Kristalina Georgieva, in urma raspandirii noii variante de coronavirus - Omicron.„O noua varianta care s-ar putea raspandi foarte repede ar putea zgudui increderea si, in acest sens, vom asista probabil la revizuiri in scadere ale previziunilor noastre din…

- Un prim caz al variantei Omicron a coronavirusului, care se raspandeste in intreaga lume si provoaca un val de panica, a fost depistat in Spania, a anuntat luni, 29 noiembrie, un spital din Madrid, citat de France Presse.Sectia de microbiologie a Spitalului Gregorio Maranon din Madrid anunta prima confirmare…

- ”Comunitatea internationala se confrunta cu amenintarea unei noi variante extrem de transmisibile a covid-19, care necesita o actiune urgenta”, apreciaza ministrii intr-un comunicat comun, publicat la finalul reuniunii. Ministrii Sanatatii din Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit…

- Premierul Nicolae Ciuca vrea sa trimita o aeronava in Africa de Sud care sa-i aduca acasa pe romanii blocați la Pretoria, din cauza variantei Omicron a COVID-19. Duminica, premierul a convocat o ședința de urgența, urmand sa fie aprobata in cel mai scurt timp și o hotarare de Guvern, in acest sens.…

- Problemele de pe lanțul global de aprovizionare sunt din ce in ce mai acute și imping prețurile tot mai sus. In plus, specialiștii avertizeaza ca acestea pun in pericol redresarea economica. Economia globala se confrunta cu unul dintre cele mai mari blocaje din istorie. Indicatorii Bloomberg Economics…