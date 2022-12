Stiri pe aceeasi tema

- “Primaria nu a spus, in niciun moment, ca patinoarul din Latura de Vest a Șanțurilor Cetații se va desființa. Conform discuției inițiale avuta cu proprietarul patimnoarului, dupa Ziua Naționala, caruselele din partea dreapta a piațetei trebuiau mutate, pentru a face loc celor peste 20 de casuțe de la…

- Start al primei ediții ”Craciun la Turn” la Targoviște! Organizat in premiera la Curtea Domneasca, evenimentul a debutat astazi, 1 Decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei! In ciuda frigului și a ploii marunte și reci, sute de targovișteni au ales sa-și petreaca seara la Curtea Domneasca, langa Turnul…

- Elevii vor avea o mini vacanta de cinci zile in perioada 30 noiembrie – 4 decembrie. Conform Codului Muncii, zilele de 30 noiembrie – ziua Sfantului Andrei – si 1 decembrie, cand este celebrata Ziua Nationala a Romaniei, sunt declarate sarbatori nationale, respectiv zile libere. In aceste zile scolile…

- Pachetele pentru vacantele de iarna s-au cumparat deja in numar mare, cele mai multe cereri fiind pana acum pentru Laponia, tara lui Mos Craciun, potrivit unei agentii cunoscute de turism. Romanii de toate varstele care vor sa il intalneasca anul acesta pe Mos Craciun in tara lui au cumparat deja pachetele…

- Elevii și copiii de gradinița vor intra in vacanța de toamna peste cateva zile, potrivit structurii anului școlar 2022-2023. Aceasta este prima vacanța din noul an școlar, ce a inceput pe 5 septembrie.Elevii abia au inceput școala pe 5 septembrie, dar deja vor intra in prima vacanța. Potrivit structurii…

- Exista „șanse mai mari decat de obicei” ca Europa sa se confrunte cu un val de frig semnificativ inainte de Craciun, potrivit unei noi prognoze meteo pe termen lung, emisa de autoritațile internaționale de top.

- Elevii vor avea prima vacanța din 22 octombrie pana pe 30 octombrie, prima din acest an școlar, anunța Agenția de presa Rador. Spre deosebire de ceilalți ani, in aceasta perioada, toți elevii intra in vacanța. Noul an școlar a inceput dupa o noua structura, cu 5 module și 5 vacanțe. Structura anului…

- Pandemia de COVID 19, din ultimii doi ani au dus la schimbari de planuri masive, iar multe din sarbatorile dintr un an au fost facute in confortul propriei locuinte Chiar daca mai sunt luni bune pana la sarbatorile de iarna, cele mai bune oferte sunt gasite cu ceva timp inainte, pentru cei care doresc…