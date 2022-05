Rata anuala a inflatiei in zona euro si-a continuat cresterea in luna mai, ajungand la un maxim istoric de 8,1%, in conditiile in care razboiul din Ucraina a provocat o explozie a preturilor la energie si alimente, transmite AFP. Potrivit unei estimari preliminare publicate marti de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a crescut pana la 8,1% in luna mai 2022, de la un nivel de 7,4% in luna aprilie. Este o vorba despre un nivel al inflatiei de patru ori mai mare fata de obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE), respectiv o crestere a preturilor de 2%. Aceasta este cea mai puternica…