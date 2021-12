Stiri pe aceeasi tema

- Inflația din zona euro a atins luna aceasta cea mai mare rata inregistrata vreodata, din cauza creșterii costurilor cu energia, potrivit datelor Eurostat publicate marți. Creșterea prețurilor de consum in cele 19 țari care folosesc moneda euro s-a accelerat la 4,9% in noiembrie, de departe…

- Un studiu realizat cu privire la creditele de consum, arata ca Moldova inregistreaza o creștere de 34%. Expertul economic Veaceslav Ionița implicat in cadrul studiului, susține ca „Moldova in acest an a inregistrat cea mai mare creștere a creditelor de consum din intreg spațiu CSI”.

- In 2021 vom avea cea mai mare creștere a consumului din partea populației din ultimii 15 ani. Moldovenii, estimativ, vor consuma cu circa 35-40 de miliarde de lei decat au consumat, in mediu, ultimii ani. Ultima data a fost inregistrata o astfel de creștere in 2005-2006, cand moldovenii, fiind goniți…

- Rusia a raportat marti 973 decese asociate coronavirusului, cel mai sumbru bilant zilnic al deceselor de la inceputul pandemiei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. De asemenea, Rusia a inregistrat 28.190 de noi cazuri de infectare in 24 de ore, a declarat grupul operativ guvernamental pentru…

- In fiecare luna, moldovenii contracteaza credite noi de la banci in volum de 1,5 miliarde lei, suma record pentru Moldova și de 2 ori mai mult decat anul trecut, se arata intr-un comentariu al analistului economic Veaceslav Ionița.

- Activistul de mediu Tiberiu Boșutar a spus, dupa ce a fost batut in Suceava, ca ii este teama, nu pentru el, cat pentru familie, pentru padure și pentru țara. Activistul s-a intalnit, miercuri, cu premierul Florin Cițu. Ulterior, acesta a acuzat ca poliția din Suceava, care a prins agresorii in timp…

- „In ultimii 10 ani, numarul birocraților pe cap de locuitor a crescut cu 20%, ceea ce presupune costuri inutile de 2 miliarde lei anual. In acest context, Moldova nu-și poate permite in continuare luxul de intreținere a unui aparat birocratic umflat, care aduce cheltuieli inutile și daune economiei…

- Inflatia din zona euro ar putea atinge cel mai ridicat nivel, de 3,2%, in ultimul trimestru al acestui an inainte de a se retrage la sub 2% pana la mijlocul anului viitor, arata un sondaj realizat de Bloomberg cu participarea unor economisti. Estimarile concorda cu insistentele presedintei…