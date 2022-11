Stiri pe aceeasi tema

- ”De aceea ne luam un astfel de angajament in ceea ce priveste stabilitatea preturilor… si vom face tot ce este necesar pentru a reduce inflatia la nivelul pe care il consideram ca asigura stabilitatea preturilor, care este de 2%”, a spus el. Salariile au crescut in zona euro, dar nu au crescut inca…

- Banca centrala prognozeaza ca inflatia va atinge un maxim al ultimilor 40 de ani, de aproximativ 11% in trimestrul actual, si spune ca Marea Britanie a intrat deja intr-o recesiune care ar putea dura doi ani, mai mult decat in timpul crizei financiare din 2008-2009. Banca Angliei estimeaza ca economia…

- Inflația anuala din Turcia a urcat la un nou maxim din ultimii 24 de ani, ajungand la 83,45% in luna septembrie. Prețurile bunurilor de consum au crescut brusc in urma prabușirii continue a lirei turcești și a unei noi reduceri a ratei dobanzii cheie de la 13% la 12%, anunțata saptamana trecuta de banca…

- Preturile petrolului au scazut marti, alaturi de alte active riscante, inainte de majorarea dobanzilor de catre Rezerva Federala, asteptata miercuri, investitorii anticipand ca banca centrala americana va continua sa scumpeasca finantarea la sedintele viitoare de politica monetara, pentru a tempera…

- Economiștii și-au majorat estimarea privind inflația anuala in Argentina in acest an la 95%, potrivit unui sondaj lunar publicat de banca centrala, in condițiile in care țara se lupta sa depașeasca o criza economica prelungita marcata de creșterea prețurilor, scrie Reuters. Cea mai recenta prognoza…

- Plafonarea preturilor energiei de catre Truss, program al carui cost este estimat la cel putin 100 de miliarde de lire sterline (116 miliarde de dolari) in doi ani,va permite inflatiei sa atinga un varf cu pana la cinci puncte procentuale mai jos decat previziunile anterioare, potrivit economistilor.…

- Banca Centrala Europeana va majora din nou ratele dobanzilor joi pentru a lupta impotriva inflației galopante și, avand in vedere ca se ia in considerare o mișcare mare și una record, singura intrebare este cu cat, scrie Reuters, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Biroul de statistica Eurostat a transmis miercuri, 1 septembrie, ca inflatia din zona euro a atins un nou record in august, de 9,1%, si ca principalul motiv il reprezinta preturile ridicate ale energiei, transmite CNBC.Cresterea preturilor este peste asteptari, un sondaj al economistilor Reuters…