Inflaţia continuă să scadă în Rusia, în decurs de un an, în pofida unei puzderii de sancţiuni In aprilie, cresterea preturilor a scazut la 2,31% in decurs de un an, de la 3,51% in martie pe un an, potrivit Rosstat, departe de varfurile atinse in urma invaziei Ucrainei in februarie 2022. Aceasta scadere nu rezulta, cu toate acestea, dintr-o scadere reala a inflatiei in Rusia, ci mai ales din schimbarea bazei de calcul folosite in compararea preturilor. Concret, preturile din aprilie 2023 au fost comparate cu cele din aprilie 2022, momentul in care salva sanctiunilor internationale incepea sa se faca simtita, antrenand o ”explozie” a preturilor si o slabire a rublei. In aprilie 2022, inflatia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

