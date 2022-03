Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile parlamentare ruse sunt pregatite sa introduca propuneri de reglementare a preturilor la alimente, medicamente si alte bunuri, a anuntat miercuri agentia rusa de presa Interfax, citandu-l pe Alexander Khinshtein, parlamentar si membru al partidului de guvernamant al presedintelui rus Vladimir…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat la un nivel record, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue. Un motiv de ingrijorare pentru Banca Centrala Europeana, care trebuie sa transmita un mesaj de calm pe fondul turbulențelor pieței, dar și sa raspunda presiunilor crescande ale scumpirilor.…

- Inflația din zona euro a surprins piețele miercuri, atingand un nou record și strangand și mai multa presiune asupra Bancii Centrale Europene pentru a acționa. Costul vieții pentru cele 16 națiuni care impart moneda unica a crescut la 5,1% in ianuarie, in ciuda așteptarilor pentru o scadere brusca la…

- Rata somajului in luna decembrie 2021 a crescut cu 0,2 puncte procentuale fața de cea inregistrata in luna precedenta, ajungand la 5,4%, anunța INS. Rata șomajului la barbați a fost cu 0,5 puncte procentuale mai mare decat la femei. Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru…

- Increderea publica in guvernele care conduc democratiile lumii s-a prabusit la noi cote negative in legatura cu modul de gestionare a pandemiei de coronavirus, dar si pe fondul pesimismului in privinta economiei, arata un studiu realizat pe plan global, citat marti de Reuters. Studiul Edelman Trust…

- Institutul Robert Koch (RKI) a raportat, astazi, 80.430 de noi infectii cu COVID-19 in interval de 24 de ore - in crestere cu peste 21.500 fata de cifra din urma cu o saptamana, relateaza DPA, citat de Agerpres.Incidenta la sapte zile a crescut și ea, la nivel national, desi datele sunt inca considerate…

